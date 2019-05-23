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Экономика и бизнес

Венчурный фонд Самарской области запускает акселератор для стартапов ранних стадий

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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YellowRockets объявляет набор заявок в акселератор для стартапов ранних стадий в интересах Венчурного фонда Самарской области. Успешно завершившие акселератор получат 2 млн рублей инвестиций. Стартапы пройдут двухмесячную акселерацию и получат инвестиции 2 млн рублей в несколько траншей за 10% доли компании. На старте акселератора стартапы получат по 500 тыс. руб., а по итогам акселератора в проекты, прошедшие инвесткомитет, фонд инвестирует еще 1,5 млн рублей.

В ходе акселератора каждая команда проработает бизнес-модель проекта, получит экспертную поддержку. С помощью менторов YellowRockets стартапы выведут на рынок первый продукт, выстроят систему продаж, запустят маркетинг и продвижение, найдут первых пользователей. Каждому проекту будет предоставлен личный трекер и доступ к базе партнеров YellowRockets, среди которых стартап сможет найти своих первых клиентов.

Акселератор YellowRockets работает со стартапами с сильной командой и разработанным прототипом. Еще одним критерием отбора проектов является их амбициозность и перспективность - чтобы пройти в акселератор и получить инвестиции, минимальный достижимый объем продаж через пять лет должен составлять минимум 300 млн рублей. При этом ограничения по направлениям проектов отсутствуют.

Решение об инвестировании в проект принимает инвестиционный комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов.

Подать заявку в акселератор YellowRockets можно на сайте yellowrockets.com/apply. Заявки принимаются до 10 июня от стартапов из любых регионов РФ и стран ближнего зарубежья.

Организатор акселератора - YellowRockets, управляющий товарищ Венчурного фонда Самарской области, - инвестирует до 20 млн руб. в стартапы ранних стадий с сильной командой и потенциалом развития. YellowRockets специализируется на организации акселерационных программ для стартапов, сотрудничает с ведущими российскими и международными венчурными фондами, институтами развития, сообществами бизнес-ангелов и корпорациями.

Партнерами программы выступают технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", Региональный центр инноваций StartupSamara, NVIDIA и REG.RU.

Сергей Богданов, CEO YellowRockets:

- Акселератор рассчитан на стартапы ранних стадий, которые сейчас не дотягивают до привлечения полноценного раунда инвестиций от венчурного фонда. К каждому проекту будет индивидуальный подход: персональный трекер, необходимые стартапу менторы, доступ к нужным партнерам. Здесь не будет стандартных лекций про кастомер девелопмент или MVP - только та информация и поддержка, которая нужна конкретному проекту. Акселератор YellowRockets - это, по сути, даже не один акселератор, а много индивидуальных программ развития. Мы хотим, чтобы проекты за время акселерации выросли в разы.

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