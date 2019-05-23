В Тольятти из-за горевшего мусора развалился мусоропровод

В четверг, 23 мая, около 15:43 загорелся мусор в мусоропроводе дома №25 по ул. Свердлова в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 1 кв. м. В тушении участвовали четыре человека, которые ликвидировали пожар в 15:51. По предварительным данным оперативных структур, во время возгорания в мусоропроводе произошел хлопок. Вероятно, от температуры лопнул брошенный кем-то в мусор использованный хозяйственный аэрозольный баллончик или несколько баллончиков. В результате разрушился створ мусоропровода на одном из этажей. В соцсетях очевидцы выложили фотографии разрушенного мусоропровода. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.