16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти из-за горевшего мусора развалился мусоропровод При тушении пожара из дома на ул. Революционной эвакуировано 30 человек На трассе под Сызранью в движении загорелась фура В Самаре ликвидирован крупный пожар на ул. Печерской В Сызрани произошел крупный пожар на складе с краской и утеплителем

Пожары Происшествия

В Тольятти из-за горевшего мусора развалился мусоропровод

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати

В четверг, 23 мая, около 15:43 загорелся мусор в мусоропроводе дома №25 по ул. Свердлова в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 1 кв. м.

В тушении участвовали четыре человека, которые ликвидировали пожар в 15:51.

По предварительным данным оперативных структур, во время возгорания в мусоропроводе произошел хлопок. Вероятно, от температуры лопнул брошенный кем-то в мусор использованный хозяйственный аэрозольный баллончик или несколько баллончиков. В результате разрушился створ мусоропровода на одном из этажей.

В соцсетях очевидцы выложили фотографии разрушенного мусоропровода.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2