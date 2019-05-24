Владелец красной Ferrari: виновником столкновения был водитель Toyota

Бизнесмен и спортсмен, а также владелец красной Ferrari, которая попала в ДТП 19 мая, сообщил, что виновником столкновения был не он. По его словам, именно владелец второй машины, Toyota, не соблюдал положенную дистанцию.

Напомним, авария произошла на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской. В аварии обошлось без пострадавших. В причинах ДТП разбирались полицейские. Сотрудники ГИБДД от комментариев отказались. Водитель Ferrari сообщил, что виноват был не он.

"Просто водитель Toyota, видимо, отвлекся и въехал в заднюю часть моего автомобиля. От удара меня развернуло", - сообщил он корреспонденту Волга Ньюс.

Покроет ли страховка полученные дорогой иномаркой повреждения, пока не ясно, машину ремонтируют.