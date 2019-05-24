16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сергиевском районе два часа тушили частный дом и баню В Тольятти из-за горевшего мусора развалился мусоропровод При тушении пожара из дома на ул. Революционной эвакуировано 30 человек На трассе под Сызранью в движении загорелась фура В Самаре ликвидирован крупный пожар на ул. Печерской

Пожары Происшествия

В Сергиевском районе два часа тушили частный дом и баню

СЕРГИЕВСК. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати

В четверг, 23 мая, около 5:01, начался пожар на ул. Горбунова в с. Кандабулак Сергиевского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели частный дом и баня. Огонь охватил 150 кв. м.

В тушении пожара участвовали восемь человек, это пожарные и представители ДПК. Возгорание им удалось локализовать в 6:25, а полностью ликвидировать — в 7:15.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2