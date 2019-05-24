В Сергиевском районе два часа тушили частный дом и баню

В четверг, 23 мая, около 5:01, начался пожар на ул. Горбунова в с. Кандабулак Сергиевского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели частный дом и баня. Огонь охватил 150 кв. м.

В тушении пожара участвовали восемь человек, это пожарные и представители ДПК. Возгорание им удалось локализовать в 6:25, а полностью ликвидировать — в 7:15.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.