54 пойманные рыбы обернулись для жителя Волжского района уголовным делом

В среду, 22 мая, отдел дознания МО МВД России "Борский" возбудил уголовное дело о незаконном вылове рыбы в месте ее нереста и на миграционных путях к нему (п. "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ) в отношении жителя Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Борского района Роман Суханкин.

По версии правоохранителей, 11 мая мужчина с помощью трех сетей (являются запрещенным орудием лова) общей длиной 200 м выловил 54 рыбы в месте нереста на Кутулукском водохранилище в Борском районе.

Как пояснил прокурор, общий ущерб за выловленную рыбу был рассчитан в двойном размере (поскольку мужчина ловил ее в запрещенный период) и составил 34 тыс. рублей.

"Прокурор предъявил к виновному гражданский иск в пользу государства о возмещении ущерба, причиненного незаконным выловом рыбы, на сумму 34 тыс. рублей. Он будет рассмотрен судом в рамках уголовного дела", - подчеркнул Роман Суханкин.