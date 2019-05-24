16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из ТЦ "Мега" эвакуировали тысячу человек из-за возгорания коробок в подсобке В Сергиевском районе два часа тушили частный дом и баню В Тольятти из-за горевшего мусора развалился мусоропровод При тушении пожара из дома на ул. Революционной эвакуировано 30 человек На трассе под Сызранью в движении загорелась фура

Пожары Происшествия

Из ТЦ "Мега" эвакуировали тысячу человек из-за возгорания коробок в подсобке

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати

В пятницу, 24 мая, в 17:00, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в ТЦ "Мега" на 24 км Московского шоссе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные выехали сразу по повышенному рангу сложности "Пожар № 2". Всего на борьбу с огнем отправились 55 человек на 13 спецмашинах.

На месте происшествия горели коробки в подсобном помещении на площади 2 кв. м.

Из здания ТЦ эвакуировали тысячу человек. Пожар ликвидировали оперативно — в 17:10.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2