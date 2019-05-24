Из ТЦ "Мега" эвакуировали тысячу человек из-за возгорания коробок в подсобке

В пятницу, 24 мая, в 17:00, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в ТЦ "Мега" на 24 км Московского шоссе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные выехали сразу по повышенному рангу сложности "Пожар № 2". Всего на борьбу с огнем отправились 55 человек на 13 спецмашинах.

На месте происшествия горели коробки в подсобном помещении на площади 2 кв. м.

Из здания ТЦ эвакуировали тысячу человек. Пожар ликвидировали оперативно — в 17:10.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.