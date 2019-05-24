В Самаре будут судить мужчину, забравшего 40 г гашиша из "закладки" на железной дороге

Заместитель Куйбышевского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 28-летнего уроженца пос. Суходол Сергиевского района. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в марте 2019 г. молодой человек на железнодорожном перегоне Смышляевка — Козелковская забрал из "закладки" около 40 г гашиша для дальнейшего сбыта в Самарской области. Уголовное дело мужчины направили для рассмотрения в Кировский районный суд Самары.