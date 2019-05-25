Борис Кейльман лишен членства в клубе-организаторе Грушинского фестиваля

Президиум Самарского областного клуба авторской песни им. Валерия Грушина (образован в 1993 г.) лишил членства в клубе своего бессменного президента — 77-летнего Бориса Кейльмана, сообщили interfax-russia.ru двое членов президиума.

Как следует из решения об исключении Кейльмана, президиум клуба обвиняет его в отчуждении принадлежавших клубу прав на товарные знаки Грушинского фестиваля в пользу компании "МПНУ Энерготехмонтаж" (Москва, занимается поставкой котельных).

"(Кейльман — ИФ) нанес ущерб клубу: без согласования и одобрения сделки президиумом клуба произвел отчуждение исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие клубу, обладание которыми необходимо для ежегодного проведения клубом Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина", — говорится в вынесенном 7 мая решении президиума, которым Кейльман был исключен из членов клуба.

Сам президент фестиваля на заседании отсутствовал по болезни.

Решение об исключении Кейльмана президиум принял сразу после того, как стало известно, что в апреле он от лица клуба безвозмездно передал "Энерготехмонтажу" права на три ключевых товарных знака фестиваля: надпись "Грушинский фестиваль", логотип фестиваля — гитару в форме скрипичного ключа, а также логотип вместе с надписью, сообщил агентству член президиума Анатолий Макаров.

По его словам, "Энерготехмонтаж" является кредитором клуба. "Клуб должен компании несколько сотен тысяч рублей", — пояснил Макаров.

Он уточнил, что, несмотря на потерю членства в клубе имени Грушина, Кейльман остается его президентом до выборов нового президента клуба.

При этом, поскольку очередной двухлетний срок президентских полномочий Кейльмана истек в начале апреля, он не может с тех пор проводить от лица клуба банковские операции, сообщил Макаров.

В результате до новых выборов президента клуб временно утратил возможность распоряжаться средствами на своих счетах, в том числе оплачивать подготовку к очередному Грушинскому фестивалю, организатором которого клуб традиционно является, сказал он.

Вместе с тем, Макаров отметил, что проведению фестиваля ситуация не угрожает — собрание, на котором клуб должен избрать нового президента, запланировано на 28 мая.

Бюджет Грушинского фестиваля составляет в среднем 15-20 млн рублей. "9,5 млн руб. — это бюджетные средства, 5-5,5 млн руб. — внебюджетные средства, привлекаемые на фестивали, кроме того, в разные годы от 600 тыс. руб. до 5 млн руб. поступают от спонсоров", — сообщила агентству вице-президент клуба имени Грушина Ирина Зверева.

Комментариями Кейльмана агентство пока не располагает. Его дочь Мария Кейльман не стала комментировать ситуацию. "Никаких официальных уведомлений к Борису Рафаиловичу (Кейльману — ИФ) не поступало. Поэтому комментировать бессмысленно", — сказала она агентству.