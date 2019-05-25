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Преступления Происшествия

Сызранец украл из магазина 12 маек и раздал их

СЫЗРАНЬ. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Сызрани задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже из магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть отдела полиции № 32 МУ МВД России "Сызранское" поступила информация от управляющей одного из сетевых магазинов одежды на пр. 50 лет Октября, что неизвестный мужчина совершил открытое хищение товара. Оперативный дежурный уточнил приметы нападавшего, направил на место происшествия следственно-оперативную группу и ориентировал на задержание подозреваемого ближайшие экипажи наружных служб полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и распространили ориентировку с описанием подозреваемого, установили и опросили очевидцев.

Из материалов уголовного дела следует, что в дневное время в магазин одежды зашел мужчина, который походив по залу, схватил со стеллажа 12 мужских футболок и выбежал на улицу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции предположили, что к преступлению может быть причастен местный житель, ранее судимый за разбой. Установив места возможного нахождения подозреваемого, оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса мужчина в содеянном раскаялся, признал свою вину, выразил готовность сотрудничать с дознанием и пояснил, что распорядился похищенным товаром по собственному усмотрению: часть раздал, часть выкинул.

По собранным сотрудниками полиции материалам, отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление фактов противоправной деятельности задержанного.

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