В Самаре более 500 человек эвакуировали из ТЦ "Московский" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

В субботу, 25 мая, в 12:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании системы пожарной сигнализации в ТЦ "Московский" на 18-м км Московского шоссе 25 "а" в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали по указанному адресу автоматически по повышенному рангу сложности "Пожар № 2". В целях безопасности из здания было эвакуировано 517 человек. На месте вызова сотрудниками МЧС было установлено, что в помещении пристроенного крытого рынка произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Пожарным был дан отбой.