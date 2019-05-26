16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре более 500 человек эвакуировали из ТЦ "Московский" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации В Самаре водителя фуры убило отскочившей от машины деталью В Ульяновской области сошел с рельсов поезд, ехавший в Самарский регион Полиция ведет проверку о поражении током 12-летнего ребенка В Самаре пропал 10-летний мальчик

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре более 500 человек эвакуировали из ТЦ "Московский" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 24
Версия для печати

В субботу, 25 мая, в 12:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании системы пожарной сигнализации в ТЦ "Московский" на 18-м км Московского шоссе 25 "а" в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали по указанному адресу автоматически по повышенному рангу сложности "Пожар № 2". В целях безопасности из здания было эвакуировано 517 человек. На месте вызова сотрудниками МЧС было установлено, что в помещении пристроенного крытого рынка произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Пожарным был дан отбой.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2