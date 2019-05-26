После пожара в доме на ул. Мичурина двух человек посадили в машину полиции в наручниках

В субботу, 25 мая, вечером стало известно, что в квартире 9-го этажа в седьмом подъезде дома № 149 по ул. Мичурина в Самаре был пожар, об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

Пожар, со слов свидетелей, был виден с обратной стороны дома. Судя по фотографиям с места событий, кроме пожарных к дому приезжали врачи "скорой".

В 23:32 очевидцы сообщили, что пожар уже потушен. Что случилось в доме, пока неизвестно. Но по словам свидетелей, наблюдавших за происходящим из дома напротив, после пожара двух человек посадили в полицейскую машину в наручниках, а третий якобы сбежал.

Официальных сообщений о случившемся пока не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.