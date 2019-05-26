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Преступления Происшествия

В Жигулевске 20-летний парень нашел на улице незакрытую машину и угнал ее

ЖИГУЛЕВСК. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Жигулевска задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило заявление от местного жителя о похищении автомобиля ВАЗ 21083. Мужчина рассказал, что машина находилась на парковочной площадке возле одного из домов по ул. Морквашинской, а утром он не обнаружил ее на месте.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, установили и опросили очевидцев произошедшего. Получив сообщение о преступлении, оперативный дежурный направил ориентировку на транспортное средство всем наружным службам полиции и вскоре похищенный автомобиль был обнаружен на территории набережной Жигулевска. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.  Им оказался безработный местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал правоохранителям, что подойдя к автомобилю, он дернул за ручку транспортного средства, дверь оказалась открытой. Злоумышленник, увидел ключи в замке зажигания, завел автомобиль и поехал кататься.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Гид потребителя

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