Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding стал победителем Effie Russia Awards 2019

Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России — Effie Russia Awards, признал проект МегаФона и ESforce "Киберспорт начинается с тебя" победителем в номинации "Спонсорство". Став призером еще в четырех номинациях МегаФон признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях по мнению Effie Russia в 2019 г.

МегаФон начал реализовывать проект "Киберспорт начинается с тебя" в 2018 году, когда стал партнером ESforce Holding Ltd, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидера компьютерного спорта на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В течение года компания активно поддерживала команду Virtus Pro, а также провела масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в Dota 2 сражались лучшие мировые киберспортивные команды.

По итогам исследования агентства "Ipsos Comcon", среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии лидирует именно МегаФон с огромным отрывом: 24%, у ближайшего конкурента — 5%. Чтобы достичь такого успеха маркетинговая команда МегаФона задействовала все основные точки коммуникации с аудиторией киберспорта: работу с командой и лидерами мнений, проведение собственного турнира и создание онлайн-студии для освещения матчей в социальных сетях, поддержка темы на популярных медиаресурсах и создание мерчандайзинга в коллаборации со звездами кибермира. Благодаря этому мультиканальное спонсорство охватило более 70% целевой аудитории.

"В России киберспорт становится все популярнее — активно играют и следят за новостями миллионы человек. За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов, — замечает Снежана Черногорцева, директор по бренд-коммуникациям МегаФона. — Больше половины, 51% наблюдателей, сами участвуют в киберспортивных турнирах, и замечают, кто является спонсором игр. Аудитория киберспорта будет расти и взрослеть. Поэтому МегаФон, как лидер цифрового рынка в стране, поставил цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы активно общаться с этой большой аудиторией и оказывать услуги. Это стало целью нашего проекта "Киберспорт начинается с тебя".

Кроме бронзы в номинации "Спонсорство" (МегаФон стал единственным призером в данной номинации) МегаФон получил еще три немаловажные награды Effie Russia Awards. Золото за digital-кампанию "Чемпионы наших сердец" (ситуативная активация в рамках Чемпионата мира по футболу в поддержку "МегаФон ТВ"), серебро за благотворительную акцию "Для тех, кто ждет" и бронзу за продвижение онлайн-сервиса "МегаФон ТВ".

Благодаря аквитации "Чемпионы наших сердец" и эффективному продвижению "МегаФон ТВ" количество посещений сайта проекта и компании выросло на 50%, а количество регистраций в "МегаФон ТВ" увеличилось в два раза. Благодаря сразу четырем победам — бренд МегаФона самым эффективным брендом в телекоммуникациях и третьим среди всех участвовавших в рейтинге брендов.