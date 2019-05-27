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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

При старте с Плесецка в самарский "Союз" ударила молния

ПЛЕСЕЦК. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк, сообщает tass.ru со ссылкой на начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука.

При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", — сказал начальник космодрома.

Ранее источник ракетно-космической отрасли сообщил, что молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя.

Напомним, запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки № 4 площадки космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.

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