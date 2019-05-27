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ДТП Происшествия

Столкновение автобуса и двух легковушек осложнило движение на Московском шоссе

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 27 мая на Московском шоссе в Самаре, напротив ТЦ "Фрегат", произошло ДТП с участием автобуса маршрута № 47 и двух легковушек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Выложенные свидетелями фото с места ДТП дают повод предполагать, что автобус мог врезаться в багажник находившегося впереди ВАЗ-2109, после чего съехал на правый газон и остановился. А поврежденная "девятка" продвинулась вперед и ударилась в заднюю часть кузова другой попутной машины, предположительно, Lada Kalina.

Данных о пострадавших сейчас нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Как пишут очевидцы, из-за аварии осложнилось движение на Московском шоссе, так как поврежденные легковушки стоят на проезжей части.

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