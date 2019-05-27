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Здравоохранение Общество

Оштрафовали подрядчика, ремонтировавшего кинельскую поликлинику

КИНЕЛЬ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе оштрафовали компанию — подрядчика, занимавшуюся капремонтом поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Кинельская центральная больница города и района" 8 октября 2018 г. заключила с ООО "СК Капитал" контракт на капремонт здания поликлиники. Работы должны были завершиться не позднее 15 декабря 2018 г., цена контракта составляла около 1,9 млн рублей.

Но при проверке прокуратура обнаружила, что подрядчик выполнил лишь демонтаж, а также заменил трубопроводы водоснабжения, отопления и канализации. Работы по контракту "СК Капитал" выполнила частично и несвоевременно, а прекратила их 26 октября 2018 года.

В отношении ООО "СК Капитал" возбудили административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Мировой суд признал организацию виновной и обязал выплатить штраф  150 тыс. рублей. 15 мая подрядчик не смог обжаловать это решение в апелляции.

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