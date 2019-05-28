"Ладу" пополнил вратарь Артем Корепанов

Хоккейная "Лада" произвела обмен со "Звездой", в результате которого тольяттинский клуб пополнил вратарь Артем Корепанов, сообщает пресс-служба автозаводцев. Московский клуб получил денежную компенсацию.

В сезоне 2018/19 Корепанов сыграл за "Звезду" в девяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в которых одержал одну победу. Он отразил 88,7% бросков по своим воротам, а коэффициент надежности составил 2,72.

Артем провел пять матчей за "Красную Армию" в регулярном чемпионате МХЛ, в которых одержал три победы. Он отразил 88,9% бросков по своим воротам, а коэффициент надежности составил 2,60.