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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

ПАРИЖ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини (Q) со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Кирстен Флипкенс (Бельгия), пишет championat.com.

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