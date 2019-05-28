Водитель Lada Kalina врезался в автобус и кроссовер и умер от остановки сердца

В Тольятти 27 мая произошло ДТП с автобусом и двумя легковушками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:10 60-летний водитель Lada Kalina двигался по Хрящевскому шоссе в направлении Обводного шоссе, нарушил правила расположения на проезжей части врезался в автобус Паз-32054 под управлением 50-летнего мужчины. После этого вазовская легковушка столкнулась еще и со встречным Toyota Land Cruiser Prado.
В результате аварии водитель Lada Kalina внезапно скончался от остановки сердца.
По факту случившегося ведется проверка.