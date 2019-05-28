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ДТП Происшествия

Водитель Lada Kalina врезался в автобус и кроссовер и умер от остановки сердца

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 27 мая произошло ДТП с автобусом и двумя легковушками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 8:10 60-летний водитель Lada Kalina двигался по Хрящевскому шоссе в направлении Обводного шоссе, нарушил правила расположения на проезжей части врезался в автобус Паз-32054 под управлением 50-летнего мужчины. После этого вазовская легковушка столкнулась еще и со встречным Toyota Land Cruiser Prado.

В результате аварии водитель Lada Kalina внезапно скончался от остановки сердца.

По факту случившегося ведется проверка.

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