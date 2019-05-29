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Общество

В старой Самаре на фасаде доме появился еще один портрет исторической личности

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На картине генеральный комиссар безопасности СССР Лаврентий Берия изображен с медалями.

Улицы Самары пополнились еще одним портретом исторической личности. Уличный художник Клаус после завершения портрета Мао Цзедуна на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе установил новый портрет с изображением российского революционера и политического деятеля Лаврентия Берии, пишет citytraffic.ru.

Художник изобразил его в мундире и наградах. В 1953 г. Берия был лишен всех званий. "Очередная картина с не осуществившейся выставки. Берия. На Ленинградской", - написал в социальной сети Клаус.

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