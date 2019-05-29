В Самаре после ДТП скончался водитель легковушки

Днем 29 мая в районе перекрестка улиц Победы и Александра Матросова в Самаре столкнулись Chevrolet Aveo и "Ока". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Свидетели также сообщают, что после случившегося стало плохо водителю отечественной легковушки, и он скончался на дороге возле машины.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, они оградили место происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию об аварии подтвердили и уточнили, что травм при столкновении никто не получил, поэтому случившееся зафиксировано как ДТП с материальным ущербом.