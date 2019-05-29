16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре после ДТП скончался водитель легковушки В сызранском дворе под колеса автомобиля попала четырехлетняя девочка Водитель Lada Kalina врезался в автобус и кроссовер и умер от остановки сердца В Сызрани столкнулись и попали в больницу два мотоциклиста Столкновение автобуса и двух легковушек осложнило движение на Московском шоссе

ДТП Происшествия

В Самаре после ДТП скончался водитель легковушки

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 193
Версия для печати

Днем 29 мая в районе перекрестка улиц Победы и Александра Матросова в Самаре столкнулись Chevrolet Aveo и "Ока". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Свидетели также сообщают, что после случившегося стало плохо водителю отечественной легковушки, и он скончался на дороге возле машины.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, они оградили место происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию об аварии подтвердили и уточнили, что травм при столкновении никто не получил, поэтому случившееся зафиксировано как ДТП с материальным ущербом.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2