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Экономика и бизнес

Самарцев приглашают на открытый семинар по применению аналитики в бизнесе

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 июня в Региональном центре инноваций StartupSamara пройдет образовательный семинар с Дмитрием Щегриковичем "Применение сложной и не очень аналитики в бизнесе".

Мероприятие будет посвящено обзору аналитики, как инструмента в принятии решений, выявлению задач сегментации пользователей, оценке качества win-back аудитории. Вместе со спикером участники семинара разберут, какие непонимания и проблемы могут возникнуть в общении собственника бизнеса или топ-менеджмента с аналитиками, а также обсудят роль аналитика в процессе работы с пользователями.

Семинар будет полезен начинающим и действующим предпринимателям, руководителям отделов аналитики и менеджерам.

Спикером выступит Дмитрий Щегрикович — эксперт по аналитическим данным, доцент кафедры интеллектуальных систем Белорусского государственного университета (БГУ), кандидат физико-математических наук в области экспериментальной физики. Дмитрий уже более 8 лет работает в индустрии, 4 года из которых проработал аналитиком в крупной компании по разработке игр.

Семинар бесплатный, обязательная регистрация по ссылке.

Организатором семинара выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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