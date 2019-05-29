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Здравоохранение Общество

В отрадненской больнице подделывали отчетность о диспансеризации

ОТРАДНЫЙ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Отрадного обнаружила, что городская больница включала недостоверные сведения в статистическую отчетность о диспансеризации населения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство выяснило, что 11 жителей фактически не проходили диспансеризацию, но в их карты учета внесли недостоверные сведения о результатах осмотров и анализов. Кроме того, в медицинских документах были фальшивые подписи пациентов о согласии на медицинское вмешательство.

В результате недостоверные сведения попали в фонд ОМС и, как следствие, учреждение необоснованно получило бюджетные средства за диспансеризацию.

По мнению надзорного ведомства, такие нарушения носят системный характер.

Главврачу внесли представление. Также информацию о проверке направили в ТФОМС Самарской области.

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