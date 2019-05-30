При финансовой поддержке Россельхозбанка в Пензенской области открылся завод по переработке индейки

В Пензенской области при финансовой поддержке Россельхозбанка состоялось открытие птицеперерабатывающего завода группы компаний "Дамате". В торжественной церемонии запуска предприятия приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина и генеральный директор УК "Дамате" Рашид Хайров.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию завода по убою и переработке мяса индейки мощностью до 155 тыс. т. В ходе работ на предприятии было установлено современное оборудование для полного цикла производства готовой продукции, в том числе замороженной и охлажденной индейки, субпродуктов и полуфабрикатов из нее. Продукцию компания планирует реализовать во всех федеральных округах России, а также поставлять в более 20 стран мира, включая Европу, Азию и Ближний Восток.

Проект входит в состав птицеводческого комплекса по выращиванию индейки ГК "Дамате", основным финансовым партнером которого на протяжении долгих лет является Россельхозбанк. Общая стоимость комплекса составила 50 млрд рублей, из них 11 млрд рублей направлено на строительство и реконструкцию завода. Запуск нового птицеперерабатывающего предприятия позволил создать более 2000 рабочих мест и вложить дополнительные средства в развитие экономики Пензенской области.

"ГК "Дамате" и РСХБ связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Компания выросла и стала на наших глазах лидером рынка с долей более 30%. Несколько лет назад Дамате одними из первых начали производить и перерабатывать мясо индейки, познакомив жителей нашей страны с этим полезным и вкусным продуктом. Сейчас индейка является одним из самых динамично растущих сегментов продовольственного рынка. За последние 10 лет объем потребления этого вида птицы вырос практически в 4 раза и у него еще очень большой потенциал", — отметила первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

"ГК "Дамате" — крупнейший работодатель в сельскохозяйственном секторе Пензенской области. Компания присутствует в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском, Наровчатском районах. На предприятиях работает свыше четырех с половиной тысяч человек. Особо отмечу работу по организации экспортных поставок. Она ведется в контексте задачи, обозначенной Президентом России. В данный момент завод имеет разрешения на экспорт продукции из мяса индейки в 17 стран мира, включая государства Европейского и Евразийского экономического Союзов. Это очень хороший результат. Мы гордимся компанией. Уверен, что при поддержке правительства она и дальше будет активно развиваться, уже сейчас у нас большие совместные планы и проекты", — отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Выстраивая нашу компанию, мы не стремились к тому, чтобы быть первыми, наша главная цель — быть лучшими. Птицеперерабатывающий завод, который мы запустили сегодня — яркий пример такого подхода, — прокомментировал событие председатель совета директоров ГК "Дамате" Наум Бабаев. — Новейшее оборудование, современные технологии, огромное количество инновационных решений выводят процесс переработки мяса индейки на новый уровень и, главное, позволяют нам производить качественный, безопасный и свежий продукт", — добавил он.

Россельхозбанк работает в Пензенской области с 2000 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона составил 186 млрд рублей, из них 156 млрд рублей в АПК. При участии банка было реализовано более 40 проектов по строительству и модернизации объектов, которые ежегодно обеспечивают производство порядка 190 тыс. т. мяса птицы и 160 тыс. т. молока.

На 1 мая 2019 года банк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции АПК области 25 млрд рублей.