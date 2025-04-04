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Жители Самарской области "разморозили" 2 млрд рублей средств накопительной пенсии со "СберНПФ"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошлый год самарцы, заключившие договор по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в "СберНПФ" "разморозили" почти 2 млрд рублей средств накопительной пенсии. Такой возможностью воспользовались почти 10 тыс. человек.

С 2024 года средства накопительной пенсии можно "разморозить", переведя их в ПДС. Это значит, что получить их можно уже через 15 лет участия в программе либо же при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также деньги можно забрать в случае необходимости дорогого лечения или при потере кормильца. Страховая пенсия от государства при этом сохраняется: её человеку назначают на основе баллов и стажа, как только он достигнет положенного возраста.

Алла Пальшина, исполнительный директор "СберНПФ" отметила:

"Все больше россиян осознают выгоду ПДС, ведь программа позволяет не только сохранить вложенные средства, но и получать инвестиционный доход, а при необходимости — воспользоваться ими в особых жизненных ситуациях. Напомню, что перевести средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений получится лишь у тех, кто пока не обращался за выплатой этих денег. Если человек уже получает накопительную пенсию, перевести ее в ПДС не получится".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка сообщила:

"По итогам 2024 года жители Самарской области заключили 51 тысячу договоров ПДС в "СберНПФ" Многие из них активно пополняют свои счета самостоятельно, а 10 тысяч человек уже перевели средства своей накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. При этом государство софинансирует собственные вложения — из федерального бюджета может быть добавлено до 36 тысяч рублей в год на протяжении десяти лет".

В топ-5 регионов по количеству открытых ПДС-копилок в "СберНПФ" вошли Москва и Московская область (226 тыс. договоров), Краснодарский край (76 тыс.), Нижегородская область (73 тыс.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (72 тыс.), и Пермский край (67 тыс.).

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