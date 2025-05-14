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НОВИКОМ обновил условия пополняемого вклада

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) обновил условия депозита "Комфорт". Теперь минимальный срок вклада составляет 61 день. Нововведение расширит возможности клиентов при выборе накопительного сценария.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Эксперты НОВИКОМа постоянно анализируют рынок, работают над улучшением продуктов банка и расширяют возможности клиентов, сотрудников предприятий-партнеров, для эффективного накопления средств.

Последние улучшения коснулись вклада "Комфорт" — пополняемого вклада с возможностью расходования денежных средств. Теперь разместить средства на депозите можно на минимальный срок 61 день.

Доходность вклада "Комфорт" доходит до 17%. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Также существует линейка "Premium Комфорт" с возможностью размещения от 3,5 млн рублей со ставкой до 17,2%. Максимальный срок вклада составляет 730 дней.

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