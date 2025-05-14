НОВИКОМ обновил условия пополняемого вклада

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) обновил условия депозита "Комфорт". Теперь минимальный срок вклада составляет 61 день. Нововведение расширит возможности клиентов при выборе накопительного сценария.

Эксперты НОВИКОМа постоянно анализируют рынок, работают над улучшением продуктов банка и расширяют возможности клиентов, сотрудников предприятий-партнеров, для эффективного накопления средств.

Последние улучшения коснулись вклада "Комфорт" — пополняемого вклада с возможностью расходования денежных средств. Теперь разместить средства на депозите можно на минимальный срок 61 день.

Доходность вклада "Комфорт" доходит до 17%. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Также существует линейка "Premium Комфорт" с возможностью размещения от 3,5 млн рублей со ставкой до 17,2%. Максимальный срок вклада составляет 730 дней.