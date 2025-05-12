16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ представил авиастроителям меры поддержки сотрудников НОВИКОМ подключил к программе "Развитие" Калининградский янтарный комбинат 80 лет Победы: на Мамаевом кургане покажут уникальный творческий проект, созданный с помощью нейросети Kandinsky от Сбера НОВИКОМ выступит гарантом займов для промышленности Калининградской области ВТБ: у мошенников начался горячий туристический сезон

Банки Финансы

НОВИКОМ представил авиастроителям меры поддержки сотрудников

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принял участие в пленуме Центрального комитета Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности (Профавиа). Представитель банка Ростеха рассказал о продуктах, направленных на поддержку кадрового состава отечественной промышленности.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ активно работает с авиастроительной отраслью и предоставляет банковские услуги работникам предприятий, где действуют первичные профсоюзные организации. Плотно сотрудничая с Профавиа, банк имеет возможность оперативно реагировать на запросы работников предприятий и вносить вклад в повышение их благосостояния.

"Сегодня в России реализуется ряд стратегических проектов, направленных на развитие отечественной гражданской авиации и достижение технологического суверенитета в этой отрасли. Поэтому в такое время, когда труд авиастроителей особенно важен, мы в НОВИКОМе уделяем особое внимание оперативному и комфортному обслуживанию сотрудников предприятий-партнеров, разработке наиболее выгодных и эффективных финансовых решений для них", — отметил директор Департамента розничных продаж банка НОВИКОМ Иван Беляев.

В своем выступлении на пленуме он остановился на продуктах, созданных для привлечения кадров на предприятия, их поощрения за выдающиеся трудовые заслуги и мотивации к долгосрочному сотрудничеству. Это, например, социально-платежная карта, дающая доступ к программам лояльности, выгодным вкладам и скидкам от партнеров, а также мотивационная программа "Развитие", позволяющая снизить ставку по кредитам.

Большой интерес у слушателей вызвала информация про условия программы "Семейная ипотека" в НОВИКОМе, которые уже долгое время остаются одними из самых выгодных на рынке.

Часть своего выступления эксперт банка посвятил актуальному вопросу — противодействию мошенникам. Он рассказал, как вести себя в случае подозрительного звонка и что ни в коем случае нельзя делать по просьбе третьих лиц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1