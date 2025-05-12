НОВИКОМ представил авиастроителям меры поддержки сотрудников

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принял участие в пленуме Центрального комитета Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности (Профавиа). Представитель банка Ростеха рассказал о продуктах, направленных на поддержку кадрового состава отечественной промышленности.

НОВИКОМ активно работает с авиастроительной отраслью и предоставляет банковские услуги работникам предприятий, где действуют первичные профсоюзные организации. Плотно сотрудничая с Профавиа, банк имеет возможность оперативно реагировать на запросы работников предприятий и вносить вклад в повышение их благосостояния.

"Сегодня в России реализуется ряд стратегических проектов, направленных на развитие отечественной гражданской авиации и достижение технологического суверенитета в этой отрасли. Поэтому в такое время, когда труд авиастроителей особенно важен, мы в НОВИКОМе уделяем особое внимание оперативному и комфортному обслуживанию сотрудников предприятий-партнеров, разработке наиболее выгодных и эффективных финансовых решений для них", — отметил директор Департамента розничных продаж банка НОВИКОМ Иван Беляев.

В своем выступлении на пленуме он остановился на продуктах, созданных для привлечения кадров на предприятия, их поощрения за выдающиеся трудовые заслуги и мотивации к долгосрочному сотрудничеству. Это, например, социально-платежная карта, дающая доступ к программам лояльности, выгодным вкладам и скидкам от партнеров, а также мотивационная программа "Развитие", позволяющая снизить ставку по кредитам.

Большой интерес у слушателей вызвала информация про условия программы "Семейная ипотека" в НОВИКОМе, которые уже долгое время остаются одними из самых выгодных на рынке.

Часть своего выступления эксперт банка посвятил актуальному вопросу — противодействию мошенникам. Он рассказал, как вести себя в случае подозрительного звонка и что ни в коем случае нельзя делать по просьбе третьих лиц.