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Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу ОТП Банк объявил режим работы в майские праздники ОТП Банк упростил закрытие текущих счетов Книги, "свинки" и матрасы: ВТБ выяснил, где россияне хранят наличные НОВИКОМ развивает партнерство с гарантийными фондами регионов

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Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349 по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу:

Фото: предоставлено Россельхозбанком

г. Тольятти, ул. Ленинградская, 68в.

График работы:

с 9:00 до 18:00,

суббота, воскресенье - выходные

График работы всех офисов Самарского регионального филиала размещен на сайте Банка.

Обращаем ваше внимание, что дистанционное банковское обслуживание (интернет-банк, мобильный банк) позволяет Вам полноценно пользоваться банковскими сервисами без посещения офисов Банка.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Банка или по телефону контакт-центра.

www.rshb.ru

Телефон круглосуточной поддержки: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный)

Банкоматы и информационно-платежные системы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

Реклама. rshb.ru

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АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

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