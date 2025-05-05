Самарский филиал РСХБ уведомляет о том, что офис по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу

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Самарский филиал АО "Россельхозбанка" уведомляет о том, что офис Самарского регионального филиала АО "Россельхозбанк" № 30.13.3349 по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 45 с 26 мая 2025 года будет обслуживать клиентов по новому адресу:

Фото: предоставлено Россельхозбанком