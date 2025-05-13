Сбер отменил комиссии за платежи самозанятым в рамках зарплатного проекта

С 1 мая компании с зарплатным проектом в Сбере не будут платить комиссии не только за выплаты работникам по трудовым договорам, но и самозанятым. Если раньше тариф за зачисление средств на счета самозанятых при использовании зарплатного проекта составлял 0,5% от суммы, теперь он равен 0%. Бесплатные тарифы распространяются на все новые и ранее заключённые договоры, которые предусматривают обслуживание по публичным тарифам Сбера.

Отмена комиссии позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес, а сэкономленные средства предприниматели смогут направить на развитие своего дела, расширение ассортимента, рекламу и другие цели.

Работая в интернет-банке "СберБизнес", предприниматели могут автоматически проверить статус самозанятого, быстро оплатить его услуги, получить отчёт с результатами зачислений и ссылками на чеки. Сервис поможет сэкономить время и исключить возможные риски. А если исполнитель работ ещё не стал самозанятым, он может бесплатно, безопасно и быстро зарегистрироваться в нашем сервисе "Своё дело" онлайн или любом офисе Сбера.