НОВИКОМ подключил к программе "Развитие" Калининградский янтарный комбинат

Калининградский янтарный комбинат присоединился к мотивационной программе "Развитие" банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех). Программа создана банком при поддержке Ростеха как инструмент для привлечения и поощрения квалифицированных работников.

Соглашение о сотрудничестве в рамках программы поощрения "Развитие" было заключено в день открытия нового офиса НОВИКОМа в Калининграде. Документ подписали Председатель Правления банка Елена Георгиева и генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Теперь сотрудники предприятия смогут воспользоваться кредитными продуктами банка на льготных условиях. Отбор участников осуществляет руководство комбината. Это дает возможность предложить финансовые льготы приоритетным категориям сотрудников, например, молодым специалистам или наставникам. Помимо этого, участниками программы могут стать инженеры, победители профессиональных конкурсов, участники СВО и другие категории работников.

"Эффективное производство невозможно без комфортной, мотивирующей среды для его сотрудников. Участие в программе "Развитие" позволит предложить коллективу реальные финансовые преимущества, а также поддержит профессиональный и личностный рост сотрудников", — отметил Михаил Зацепин.

Программа "Развитие" была создана с целью выполнения государственной задачи по укреплению кадрового состава российской промышленности. На сегодняшний день к ней присоединилось уже 238 предприятий, а объем выданных кредитов по программе превысил 6,4 млрд рублей.

"НОВИКОМ поддерживает промышленные предприятия не только на уровне реализации масштабных проектов, но и в вопросах работы с персоналом. И эта работа не менее важна, потому что именно люди — основа любого производственного прорыва. Программа "Развитие" делает финансовые инструменты более доступными для тех, кто ежедневно трудится для достижения технологического суверенитета нашей страны. Сотрудники Янтарного комбината могут уверенно планировать свое будущее и рассчитывать на стабильность в настоящем", — прокомментировала Елена Георгиева.