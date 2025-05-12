НОВИКОМ отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) провел торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В канун 9 мая руководство и сотрудники банка почтили память павших героев, отстоявших свободу и независимость нашей страны.

Традиционно в Москве на Якиманской набережной, где расположен один из офисов банка, состоялась церемония возложения цветов к памятнику работникам фабрики "Красные текстильщики", погибшим в годы войны. Красные гвоздики, свечи, минута молчания, слова памяти и благодарности — все это уже стало ежегодной корпоративной традицией НОВИКОМа.

Помимо этого, в пространстве головного офиса банка прошла акция "Бессмертный полк". Экспозиция с фотографиями и историями родных сотрудников НОВИКОМа — участников Великой Отечественной войны — стала местом притяжения для всего коллектива и дала возможность еще раз вспомнить имена героев.

В этом году НОВИКОМ продолжил участие во всероссийской инициативе "Лица Победы", поддерживаемой Музеем Победы. Сотрудники дополнили исторический депозитарий новыми страницами, рассказывающими о ветеранах и тружениках тыла — родственниках работников банка.

Кроме того, сотрудники НОВИКОМа приняли участие во Всероссийской исторической акции "Диктант Победы", которая проводится с целью популяризации знаний об истории Великой Отечественной войны. Для коллектива банка Ростеха это стало еще одной возможностью проверить и углубить свои знания.

Также все желающие могли присоединиться к акции "Георгиевская ленточка" — символу памяти, воинской доблести и гордости за подвиг предков.

"Наша важнейшая миссия как потомков победителей — передавать правду о Великой Победе будущим поколениям. В каждом доме, в каждой семье есть история о герое. И мы в НОВИКОМе стараемся делать все возможное, чтобы эти истории продолжали звучать. Это объединяет нас в уважении к прошлому и ответственности за будущее", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.