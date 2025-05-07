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НОВИКОМ выступит гарантом займов для промышленности Калининградской области

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности (ФРП) Калининградской области. Поддержка направлена на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе оптимальных технологических решений.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Соглашение было заключено в ходе открытия нового офиса НОВИКОМа в Калининграде. Подписи под документом поставили Председатель Правления банка Елена Георгиева и директор Центра "Мой бизнес" Калининград, в структуру которого входит Фонд развития промышленности области, Кирилл Лило. В соответствии с договоренностями, при реализации совместных программ НОВИКОМ может выступать как гарант займа, расчетный банк или кредитор, в зависимости от условий сделки. Сотрудничество позволит нарастить объем льготного финансирования проектов промышленных предприятий.

"Калининградская область обладает высоким инвестиционным потенциалом. Соглашение, заключенное с Фондом, открывает для нас дополнительные возможности по обеспечению комплексной финансовой поддержки предприятий. Особое внимание будет уделено малому и среднему бизнесу, который играет ключевую роль в формировании устойчивых производственных цепочек", — заявила Елена Георгиева.

"Объединяя наши усилия и экспертизу, мы сможем предложить бизнесу наиболее эффективные финансовые инструменты для роста, развития и реализации масштабных проектов", — отметил Кирилл Лило.

Сотрудничество с федеральными и региональными институтами развития является частью стратегии НОВИКОМа. В 2024 году банк заключил 11 сделок с Фондом развития промышленности. Таким образом, объем договоренностей с организацией превысил 55 млрд рублей.

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