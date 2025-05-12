Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке на "Домклик"

Сбербанк объявил об отмене комиссии для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на "Домклик", сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу банка.

Новые условия начнут действовать с 13 мая.

"Изменения коснутся программ "Семейная ипотека", "Ипотека для IТ", "Дальневосточная и Арктическая ипотека", — уточнили в кредитной организации.

Отмена комиссии поможет снизить финансовую нагрузку на девелоперов, что может способствовать снижению стоимости жилья или улучшению условий покупки для заемщиков.

16 апреля стало известно о снижении ипотечных ставок российскими банками. Так, Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по рыночной ипотеке на 1–2 процентных пункта. Аналогичные шаги предприняли другие банки, включая Альфа-банк, Совкомбанк, "Абсолют банк", банк "Санкт-Петербург" и Азиатско-Тихоокеанский банк. Это стало первым заметным снижением ставок после их резкого роста в конце 2024 г., когда ключевая ставка Банка России достигла 21%.

По мнению аналитиков, снижение процентных ставок может сигнализировать о подготовке к смягчению денежно-кредитной политики Центробанка.