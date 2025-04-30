ОТП Банк упростил закрытие текущих счетов

С 28 апреля 2025 года клиенты смогут закрывать текущие счета не только через интернет-банк, но и в мобильной версии приложений на iOS и Android — полностью онлайн, без визита в офис. Функция доступна пользователям с обновленной версией мобильного приложения, скачать которую можно из AppStore, Google Play, Hyuawei App Gallery, Rustore и иных.
Процесс закрытия счета максимально прост и аналогичен закрытию вкладов или накопительных счетов: нужно выбрать нужный счет и нажать кнопку "Закрыть счет". В мобильном приложении для iOS команда доступна через меню "Три точки", для Android — в настройках счета.
Закрытие доступно для счетов в рублях, долларах, евро, юанях и тенге (при нулевом остатке на счете в тенге).
Ранее возможность закрытия текущих счетов онлайн появилась в интернет-банке (с января 2025 года), теперь сервис доступен и в мобильном в телефоне.
ОТП Банк продолжает улучшать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли управлять своими финансами легко, свободно и без лишних формальностей.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
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