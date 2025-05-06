16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты НОВИКОМа смогут возвращать 25% от стоимости книг НОВИКОМ расширяет географию: открытие офиса в Калининграде Самарский филиал Россельхозбанка завершает реновацию офиса продаж в Тольятти ВТБ: 69% жителей ПФО регулярно совершают незапланированные покупки Сбер выдал первые льготные инвесткредиты по программе Минэкономразвития РФ и Банка России

Банки Финансы

Самарский филиал Россельхозбанка завершает реновацию офиса продаж в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Обновленный офис Россельхозбанка (РСХБ) № 1330 г.Тольятти с 26 мая будет располагаться в новом помещении по адресу: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 68В.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Операционный офис РСХБ готовится к открытию в соответствии с новейшими стандартами качества сервиса: система электронной очереди, удобная зона ожидания, понятная навигация, комфортная офисная мебель, специальная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции. Во вновь открытом офисе предоставлен полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, соответствующих высоким стандартам банковского сервиса: вклады по привлекательной ставке, потребительские кредиты, программы рефинансирования, банковские карты, денежные переводы. Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание с льготным периодом, бизнес-карты, кредиты и широкий выбор депозитов.

"Открытие обновленного офиса в Тольятти предоставляет жителям и организациям города возможности для получения банковских услуг в более комфортных условиях. Специалисты офиса предоставят каждому клиенту полный комплекс банковского обслуживания, помогут в решении финансовых вопросов, проконсультируют по всем интересующим банковским продуктам", — отмечает директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Сеть Самарского филиала насчитывает 26 подразделений обслуживания физических и юридических лиц. В числе клиентов филиала более 3 тыс. юридических лиц и более 70 тыс. физических лиц.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjdfm1hw

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1