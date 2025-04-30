ОТП Банк объявил режим работы в майские праздники

В связи с нерабочими праздничными днями некоторые офисы ОТП Банка будут закрыты 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая 2025 года.

Часть отделений продолжит работать 3, 8 и 10 мая — с 10:00 до 15:00 или с 11:00 до 17:00. Актуальный график работы каждого отделения доступен по ссылке.

С 12 мая отделения продолжат работать в обычном режиме.

Обращаем внимание, что дополнительный офис "Метрополис" с 1 мая закрыт на реновацию, о возобновлении работы отделения сообщим дополнительно.

Осуществить все необходимые операции по-прежнему можно в мобильном приложении ОТП Банка в любое удобное время.

Сотрудники контакт-центра остаются на связи по всем вопросам 24/7.