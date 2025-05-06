Клиенты НОВИКОМа смогут возвращать 25% от стоимости книг

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) обновил категории повышенного кешбэка. Теперь держатели карт банка смогут возвращать 25% от суммы покупок в книжных магазинах. Кроме того, сохранен кешбэк 5% на покупки в супермаркетах и 10% за оплату ЖКУ.
Внимательно изучая потребительское поведение и учитывая сезонный спрос, НОВИКОМ каждые два месяца обновляет категории повышенного кешбэка. Покупая товары или услуги из этих категорий, клиенты могут возвращать от 3% до 25% от потраченных сумм.
С 1 мая по 30 июня 2025 года держателям карт банка с подключенной программой лояльности "Кешбэк" будет доступен возврат 25% от покупок в книжных магазинах и газетных киосках. 7% в ближайшие два месяца клиенты НОВИКОМа смогут экономить на спортивных товарах, 5% — на оплате в ресторанах. Возврат в размере 3% от потраченной суммы предусмотрен за покупки в аптеках, магазинах электроники и техники.
Также сохранен повышенный кешбэк за покупки в супермаркетах (5%) и оплату жилищно-коммунальных услуг (10%). Последний начисляется только при оплате картой на сайте поставщика услуги или агрегатора.
Кешбэк в НОВИКОМе начисляется не только за покупки в избранных категориях, но и за все остальные покупки по карте: до 1% по зарплатным, дебетовым и картам "Всегда в плюсе" и до 1,25% по кредитным картам.
Программа лояльности НОВИКОМа заслужила признание пользователей и авторитет у экспертов рынка. В 2023 году она получила премию "Финансовая элита России" в номинации "Программа лояльности с максимальной выгодой", а недавно вошла в топ-4 рейтинга портала Банки.ру.
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