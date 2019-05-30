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Транспорт и связь Экономика и бизнес

На премиальном тарифе Tele2 интернет за границей стал безлимитным

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор Tele2 предлагает абонентам Самарской области обновленный тарифный план "Премиум", который включает в себя индивидуальное обслуживание, бесплатный безлимитный интернет за границей и еще больший объем трафика и пакет минут на номера России.

Фото: предоставлено Tele2

Обновленный тариф "Премиум" отличает выгодная комбинация услуг для клиентов, которые активно пользуются мобильным интернетом и совершают большое количество звонков, а также часто путешествуют за рубеж. Предложение включает больше минут и гигабайтов, чем самый "тяжелый" тариф линейки "Мой Tele2" — "Мой онлайн+".

Самарским пользователям премиального тарифа доступно 40 Гб интернет-трафика, 2000 минут на любые номера России, 500 SMS и честные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет минут как в домашнем регионе, так и в поездках по стране. Абонентская плата составляет всего 1300 рублей в месяц. Клиентам на тарифе "Премиум", как и другим абонентам Tele2, доступен бесплатный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов на следующий месяц, а также возможность оставаться на связи с сервисом "SOS-пакет", который обеспечивает доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям "Яндекс" даже при нулевом и отрицательном балансе. Кроме того, в пакет услуг входит бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и "Звук".

В зарубежных поездках абоненты тарифного плана "Премиум" могут пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов, поскольку в тариф уже включена услуга "Безлимитный интернет за границей", то есть плата за услугу на данном тарифном плане не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволяет клиентам Tele2 свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Пользователям тарифа "Премиум" Tele2 предоставляет обслуживание по выделенной линии, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Операторы контактного центра принимают звонки по специальному номеру 711.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Ежегодно мы наблюдаем рост интернет-активности наших клиентов в заграничных путешествиях, поэтому в этом году в преддверии поры отпусков мы добавили на тарифе "Премиум" бесплатную опцию "Безлимитный интернет за границей", которая позволяет абонентам не ограничивать себя в использовании data-сервисов за рубежом. В совокупности с внушительным объемом базовых услуг эта бесплатная опция гарантирует абонентам премиального тарифа комфортное общение в путешествиях без непредвиденных расходов".

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