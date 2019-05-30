Двух новокуйбышевцев будут судить за дачу взяток

В Новокуйбышевске в суд с утвержденным обвинительным заключением направились два уголовных дела местных жителей, подозреваемых в даче взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Так, по версии следствия, 15 марта 2019 г. один обвиняемый в патрульном автомобиле передал инспектору ГИБДД 200 евро, чтобы тот не составлял протокол о вождении в пьяном виде. Полицейский от взятки отказался.

Второй подозреваемый, по данным правоохранителей, 18 февраля 2019 г. в отделе полиции предлагал 15 тыс. руб. участковому. Он надеялся, что за эти деньги полицейский не будет проводить проверку по факту незаконной регистрации мигрантов. Но правоохранитель отказался.