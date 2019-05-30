Музей Эльдара Рязанова представил Самарскую область на фестивале "Интермузей 2019"

Музей Эльдара Рязанова представляет Самарскую область на международном фестивале "Интермузей 2019" в Москве.

XXI Международный фестиваль музеев "Интермузей 2019" открылся 30 мая в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Самарскую область и Самару на нем представляет музей Эльдара Рязанова.

Первыми посетителями стенда музея на выставке стали замминистра культуры РФ Алла Манилова, советник президента России Владимир Толстой, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Гости оставили позитивные отзывы.

В составе самарской делегации на международном музейном форуме присутствуют врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов и руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова.

На экспозиции музея Эльдара Рязанова посетители могли совершить виртуальную экскурсию, ближе познакомиться с самарскими страницами жизненного пути режиссера и его творчеством.

Постоянная экспозиция музея Рязанова в Самаре на ул. Фрунзе, 120 совмещает современные интерактивные технологии с классической музейной экспозицией. Музей знакомит посетителей с особенностями пребывания семьи Рязановых в годы Великой Отечественной войны в эвакуации в Куйбышеве — запасной столице СССР. Многие экспонаты принесли в дар сами жители города. Музей стал уникальной площадкой для мероприятий, направленных на повышение интереса к отечественному кино и самарской истории. По решению экспертов, интерьер музея Эльдара Рязанова вошел в ТОП-30 лучших общественных интерьеров России.

Международный фестиваль "Интермузей 2019" — главное музейное событие года. Более 400 музеев России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 3000 музейных специалистов участвуют в фестивале, который традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. В 2019 г. впервые посетителям представили 50 новых музеев из 22 регионов России.

В 2019 г. центральной темой фестиваля стал "Диалог профессионалов", в контексте которого представители музейного сообщества обсудят передовые музейные практики и вопросы создания новых музеев. Впервые будет организована онлайн-трансляция всех мероприятий "Интермузея 2019". Во время проведения фестиваля, с 30 мая по 2 июня, для участников и гостей открыты выставки, лектории, дискуссионные площадки ежедневно с 10:00 до 20:00.