StartupSamara проведет лекторий на ВолгаФесте

8 и 9 июня в Самаре на первой очереди набережной Волги в рамках ВолгаФеста будет открыт шатер Регионального центра инноваций StartupSamara. Здесь пройдет серия открытых встреч с известными самарскими предпринимателями, которые добились успеха и даже изменили облик города. Можно будет пообщаться с основателями компаний, общественными деятелями и основателями брендов "Большая деревня", "МАМА РЯДОМ", "Vinoteca" и другими героями нашего города.
На площадке StartupSamara между Вилоновским и Красноармейским спуском вы найдете лекторий, фотозону и стойку с прохладительными напитками (ищите желтую ракету).
Фестиваль набережных ВолгаФест пройдет 8 и 9 июня на набережной Волги. Уже традиционное для горожан мероприятие, знаменующее открытие летнего сезона привлекает тысячи жителей и гостей Самары всех возрастов.
Спикерами выступят:
Татьяна Симакова, соосновательница и совладелица сайта о Самаре "Большая деревня", главный редактор федерального издания The Village.
Алексей Шиповский, основатель и директор сети винных магазинов с дегустационными залами в Самаре Vinoteca.
Елена Тепленькая и Анна Рожкова, организаторы фестиваля "МАМА РЯДОМ".
Сергей Кротков, основатель службы доставки фермерских продуктов "Лухари Виллаж".
Анастасия Андросова, основатель компании "ART-экскурсия".
Новые спикеры и программа будет появляться на страницах StartupSamara в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте.
Татьяна Симакова, соосновательница и совладелица сайта о Самаре "Большая деревня", главный редактор федерального издания The Village:
"В Самаре много веселых историй и отмороженных персонажей, так что нормальному журналисту всегда есть о чем писать. Проблема в том, что сложно заработать, рассказывая про мужика, который купает змей в фонтанах на Осипенко. К сожалению, на фестиваль я прилечу не на личном джете, потому что Bigvill до сих пор не принес мне миллионов. Но сотни тысяч читателей все же позволяют мне рассуждать об успехе и делиться мыслями о том, как делать интересное городское медиа и не прогореть".
Последние комментарии
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