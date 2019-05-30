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Экономика и бизнес

ТОАЗ обучит бизнесу людей старшего поколения

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Тольяттиазот" запускает бесплатную программу, которая поможет развить профессиональные навыки людям старше 50 лет. Обучение пройдет без отрыва от производства и нацелено на повышение востребованности людей старшего возраста на рынке труда.

Проект стартовал в январе этого года, пишет Российская Газета. Первый поток показал, что "взрослых студентов" отличает не только наличие жизненного и профопыта, но и весьма высокая мотивация к обучению.

"Как раз изменения в пенсионной системе дали старт к реализации этой идеи. Мы прекрасно понимали, что поколение 50+ может оказаться в сложной ситуации, если им не оказать помощь. Разработка этого проекта велась очень тщательно", — рассказывает заместитель гендиректора, директор по связям с общественностью Юлия Петренко.

Социсследования, проведенные в Тольятти, показали, что 72% людей от 50 до 60 лет заинтересованы в обучении. На основе опросов сформировали и перечень востребованных обучающих программ. К ним отнесли: иностранные языки, основы предпринимательства и компьютерную грамотность. Занятия для более 50 слушателей проводили три раза в неделю. Также стоит отметить, что на обучение пригласили не сотрудников ТОАЗа, которые регулярно проходят переподготовку, а обычных граждан.

"Пример "Тольяттиазота" — это один из хороших проектов, которые реализуются в нашей стране по повышению уровня компетенций лиц старшего поколения", — такую оценку программе дал проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов.

В свою очередь председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" Петр Орджоникидзе отметил, что средства, вложенные в проект, непременно окупятся не только в позитивных переменах в жизни людей. Это отразится и на регионе в целом, повлияв на его социальный и экономический климат.

"Формируя образовательную инициативу, мы отталкивались из того, что любой переломный момент является испытанием для человека, будь он руководителем или рядовым сотрудником. У людей должны быть перспективы в различных направлениях, именно такую возможность через процесс обучения и предложил "Тольяттиазот", — подчеркнул он.

Об успешности и значимости этой программы говорит и визит специалистов из регионального Минтруда. Они намерены более детально изучить этот проект с последующими планами по его совместной реализации.

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