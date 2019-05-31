Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой не прошли во второй круг турнира во Франции

Российские теннисистки Вера Звонарева и Екатерина Александрова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, обыграв свою соотечественницу - самарчанку Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Звонарева и Александрова 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой и Севастовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Соперницами россиянок по второму кругу станут Николь Меликар из США и Квета Пешке из Чехии, посеянные на турнире под седьмым номером, пишет championat.com.