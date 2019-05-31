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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой не прошли во второй круг турнира во Франции

ПАРИЖ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Российские теннисистки Вера Звонарева и Екатерина Александрова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, обыграв свою соотечественницу - самарчанку Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову из Латвии со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Звонарева и Александрова 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой и Севастовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Соперницами россиянок по второму кругу станут Николь Меликар из США и Квета Пешке из Чехии, посеянные на турнире под седьмым номером, пишет championat.com.

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