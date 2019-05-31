Полицейские Самары ведут проверку по факту инцидента со стрельбой в центре города

Во среду, 29 мая, поздно вечером в центре Самары была задержана женщина, стрелявшая из пистолета, об этом сообщается в местных соцсетях.

Как написала местная жительница — очевидец происходящего, выгуливавшая поздно вечером своих собак, неизвестная женщина шла по ул. Ярмарочная с пистолетом в вытянутой руке в направлении ул. Садовая и стреляла в направлении людей и собак.

На ул. Ленинской женщина якобы выстрелила в сторону людей с собаками, находившимися на противоположной стороне дороги, которые подбежали к ней, забрали у нее пистолет и вызвали полицию.

Предположительно, женщина была пьяна и стреляла из пневматического пистолета.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Напомним, в январе недалеко от этого места уже был инцидент со стрельбой по собакам. Конфликт произошел 30 января в районе дома №199 по ул. Ленинской. Его участниками стали местный житель Владимир Шумилин и экс-глава Октябрьского района Самары Константин Фоменко.

Сообщалось, что Фоменко вышел из проезжавшего мимо внедорожника Toyota Land Cruiser, нанес удары ножом одному из псов, а затем вступил в перепалку с хозяином собак, после чего открыл стрельбу из травматического пистолета. Фоменко сопровождали еще трое мужчин. Они заявили, что защищали от собак женщину, однако ее найти так и не удалось.

В стычке пострадали три человека. Незначительные травмы получили двое мужчин из иномарки: Фоменко собака укусила за ногу, у его спутника зафиксировали гематому на лице.

47-летний владелец собак получил травму кисти. По его словам, рукой он успел прикрыться от выстрела в пах.

В отношении Фоменко был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ за стрельбу в не отведенном для этого месте. У него был изъят зарегистрированный травматический пистолет. Также мировой суд присудил ему штраф в 40 тыс. рублей.