В Сергиевском районе парня обвиняют в организации десятков "закладок"

В Сергиевском районе в суд направили уловное дело 22-летнего молодого человека, обвиняемого в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В середине февраля 2019 г. правоохранителям сообщили, что в частном секторе пос. Суходол кто-то делает "закладки" с наркотиками.

Оперативники зафиксировали 39 покушений на сбыт незаконных веществ. Подозреваемого задержали, когда он делал тайник. Из "закладок" изъяли около 19,45 г одного наркотика и не менее 26,07 г — другого.

По версии следствия, в сентябре 2018 г. парню от неизвестного человека в мессенджере пришла рассылка с предложением о работе курьером. С конца сентября он делал закладки.