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Музеи и выставки Культура

Самарские художники попали в топ лучших на премии "Инновация"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Инновация" — государственная премия в области современного искусства. В этом году сразу два самарских арт-деятеля попали в шот-лист номинации "Художник года" — Андрей Сяйлев с проектом "За предел вовлеченности" и Света Шуваева с работой "Последние квартиры с видом на озеро".

Фото: artinnovation.ru

Всего в шот-листе по данной номинации пять претендентов. Помимо самарских художников жюри отметило в 2019 году Александра Конникова и Аню Кравченко с проектом "Действие. Сто восемь соло", Егора Крафта с экспозицией AKKTA и Владимира Селезнева с работой "Иногда кратчайший путь — самый длинный".

Свету Шуваеву и Андрея Сяйлева часто приписывают к так называемой самарской волне современных художников. Они активно работали и выставлялись в Самаре в середине 2000-х и в начале 2010-х. Андрей Сяйлев переехал и работает в Москве с 2017 года, а Света Шуваева уехала из Самары в 2010 году. Света Шуваева также попала в шот-лист премии "Инновация-2019" в категории "Региональный проект" в группе художников с Марией Калининой и Ириной Кориной с казанским проектом "Артикул и Бахила".

Отбирали проекты для шот-листа в этом году семь членов в жюри. Среди них еще один художник самарской волны  Владимир Логутов.

Особенностью премии "Инновация" в этом году станет то, что она пройдет не в Москве, а в Нижнем Новгороде на площадке центра современного искусства Арсенал. Объявление победителей премии и открытие выставки номинантов запланировано на 29 июня.

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