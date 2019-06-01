16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в поджоге леса Менеджеру тольяттинского автосалона Mercedes сожгли автомобиль Поджигатель леса в Тольятти напал на очевидца и скрылся Рыбаку, поймавшему 15 судаков с икрой, грозит реальный срок Тольяттинка за деньги прописала в своей квартире 15 иностранцев

Преступления Происшествия

Мужчину из Жигулевска задержали с наркотиками

ЖИГУЛЕВСК. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати

В Жигулевске полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали в гаражном массиве. У него изъяли пакет с 8,87 г тетрагидроканнабинола.

Ранее подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. С 2015 г. мужчина состоит на учете у нарколога. Он утверждает, что хранил наркотик для себя и не собирался сбывать.

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30