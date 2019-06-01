Мужчину из Жигулевска задержали с наркотиками

В Жигулевске полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали в гаражном массиве. У него изъяли пакет с 8,87 г тетрагидроканнабинола.

Ранее подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. С 2015 г. мужчина состоит на учете у нарколога. Он утверждает, что хранил наркотик для себя и не собирался сбывать.

Возбуждено уголовное дело.