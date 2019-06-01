В пятницу, 31 мая, в Сызрани горела подстанция. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.
Пожар начался около 19:43 на ул. Шеврохромовской. Огонь охватил 30 кв. м.
Возгорание ликвидировали в 21:03. Пострадавших нет.
В пятницу, 31 мая, в Сызрани горела подстанция. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.
Пожар начался около 19:43 на ул. Шеврохромовской. Огонь охватил 30 кв. м.
Возгорание ликвидировали в 21:03. Пострадавших нет.
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