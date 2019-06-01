В пятницу, 31 мая, в Сызрани горела подстанция. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.

Пожар начался около 19:43 на ул. Шеврохромовской. Огонь охватил 30 кв. м. Возгорание ликвидировали в 21:03. Пострадавших нет.