На пр. Карла Маркса горел мусор

Днем 31 мая в Самаре горел мусор на пр. Карла Маркса № 413а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось около 11:55 и распространилось на 15 кв. м. Ликвидировали пожар в 12:07.