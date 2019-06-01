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Пожары Происшествия

На пр. Карла Маркса горел мусор

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 31 мая в Самаре горел мусор на пр. Карла Маркса № 413а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось около 11:55 и распространилось на 15 кв. м.

Ликвидировали пожар в 12:07.

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