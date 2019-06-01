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В больнице им. Семашко на пациента обрушился потолок

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В ночь на 1 июня в больнице им. Семашко в Самаре обрушилась штукатурка с потолка. Об этом сообщает progorodsamara.ru.

Как сообщает СМИ, потолок упал на больного. Мужчина не пострадал.

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