В больнице им. Семашко на пациента обрушился потолок

В ночь на 1 июня в больнице им. Семашко в Самаре обрушилась штукатурка с потолка. Об этом сообщает progorodsamara.ru.
Как сообщает СМИ, потолок упал на больного. Мужчина не пострадал.
В ночь на 1 июня в больнице им. Семашко в Самаре обрушилась штукатурка с потолка. Об этом сообщает progorodsamara.ru.
Как сообщает СМИ, потолок упал на больного. Мужчина не пострадал.
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